تعرف على سبب استبعاد عمرو وردة من المنتخب.. ونص قرار الجبلاية باستبعاده

قام نشطاء بتداول فيديو جديد على موقع التواصل الاجتماعي، يظهر به فضيحة جنسية للاعب عمرو وردة، وقد أصدر اتحاد الكرة قرارًا رسميًا باستبعاد اللاعب، وقد نص القرار على الآتي:

قرر رئيس اتحاد الكرة، والمشرف العام على المنتخب الوطني، هاني أبو ريدة، استبعاد اللاعب عمرو وردة من معسكر الفريق، وذلك بعد التشاور مع الجهاز الفني والإداري للفريق، في إطار الحفاظ على الانضباط والالتزام والتركيز الذي يوجد عليه الفريق، ومن المقرر أن يستكمل المنتخب الوطني بطولة الأمم الأفريقية ب22 لاعبًا.

جديرًا بالذكر، أن فتاة مكسيكية نشرت عبر حسابها الرسمي على تويتر فيديو فاضح للاعب عمرو وردة، بالإضافة إلى نشر محادثات واتس آب بينها وبينه تشير إلى واقعة جنسية بينهم.

جديرًا بالذكر، أن لائحة الاتحاد الأفريقي للكاف تنص على أنه في حالة استبعاد لاعب من المنتخبات المشاركة بكأس الأمم الأفريقية لن يتم استبداله أو ضم لاعب آخر بديل عنه، إلا في حالة إذا كان ذلك قبل انطلاق البطولة ب4 أيام.