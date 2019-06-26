جماهير الزمالك تنجح في إقناع فرجاني ساسي بعدم الرحيل

استطاعت جماهير الزماالك تغيير تفكير لاعب الفريق، فرجاني ساسي وإقناعه بعدم الرحيل عن صفوف الفارس الأبيض خلال الميركاتو الصيفي المقبل، وذلك بعد أن أعرب لاعب منتخب نسور قرطاج عن رغبته في الرحيل عن صفوف الفريق الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأعربت الجماهير عن مدي حبها للاعب من خلال دعم منتخب تونس في لقاء أنجولا مساء أمس، والذي انتهي بالتعادل الإيجابي للفريقين بهدف لكل منهما، مما جعل اللاعب يغير فكرته في الرحيل عن الزمالك ويتمسك بالاستمرار بين صفوفه خلال الموسم القادم.

وصرح مصدر مقرب من التونسي معربا عن سعادة ساسي بمشاعر الود والحب التي تربط بينه وبين جماهير الفارس الأبيض، الأمر الذي جعله يفكر في العدول عن تفكيره والاستمرار بين صفوف الزمالك خلال الموسم المقبل.