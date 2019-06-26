موعد مباراة مصر والكونغو بأمم إفريقيا والقنوات الناقلة

ننشر لكم موعد مباراة مصر والكونغو بالجولة الثانية للمجموعة الأولى ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، والتي تستضيفها مصر منذ 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل.

وتقام مباراة منتخب الفراعنة والكونغو في تمام العاشرة من مساء اليوم الأربعاء ويستضيفها ملعب القاهرة، وتقع مصر ضمن المجموعة الأولى مع كلا من الكونغو، زيمبابوي، وأوغندا.

وكان منتخبنا الوطني قد خاض لقاء الافتتاح أمام منتخب زيمبابوي ضمن الجولة الأولى لدور المجموعات، وانتهت المباراة بفوز منتخبنا الوطني بهدف نظيف دون مقابل للأخير بواسطة اللاعب محمود تريزيجية.

ويشارك في البطولة الإفريقية 24 منتخبا، وتعتبر تلك المرة الأولى في تاريخ البطولة التي يشارك بها هذا العدد، وتقوم قناة تايم سبورت بإذاعة اللقاء من خلال التردد الأرضي لها في الموعد المحدد للمباراة.