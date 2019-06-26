اتحاد الكرة يعلن استبعاد عمرو وردة والاكتفاء بـ22 لاعبا في أمم إفريقيا

صرح اتحاد الكرة المصري معلنا عن استبعاد لاعب منتخب مصر، عمرو وردة من قائمة الفريق بشكل رسمي وعدم مشاركته في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 بين صفوف المنتخب الوطني.

وقام الاتحاد المصري لكرة القدم بإصدار بيانا رسميا كشف فيه عن قرار رئيس الاتحاد، المهندس أبو ريدة بعدم مشاركة عمرو وردة بين صفوف المنتخب في البطولة الإفريقية واستبعاد اللاعب من معسكر المنتخب، وجاء ذلك بعد التشاور بين الجهاز الفني للمنتخب والاتحاد، رغبة من الطرفين في المحافظة على الالتزام والانضباط بين صفوف الفريق، على أن يتم استكمال البطولة بـ22 لاعبا فقط بعد مغادرة وردة لمعسكر الفريق.

وجاء ذلك بعد أزمة السوشيال ميديا التي أثيرت مؤخرا على وسائل الإعلام والتي ترتبط بـ4 من لاعبي منتخب مصر من بينهم عمرو وردة.