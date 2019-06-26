هل سيتم ضم لاعب بديل لعمرو وردة بالمنتخب؟.. تعرف على ذلك

قام مجلس إدارة اتحاد الكرة، بالإعلان عن استبعاد عمرو وردة نهائيًا من منتخب مصر، بعد انتشار محادثة وفيديو جنسي على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي قام بنشره فتاة مكسيكية على صفحتها.

وتنص لائحة الاتحاد الأفريقي الكاف، على أنه في حالة استبعاد لاعب من المنتخبات المشاركة بكأس الأمم الأفريقية لن يتم استبداله أو ضم لاعب بديل عنه، إلا في حالة إذا كان ذلك قبل انطلاق البطولة ب4 أيام.

وكانت فتاة مكسيكية قد نشرت على حسابها الرسمي على تويتر فيديو فاضح لعمرو وردة، إلى جانب نشر محادثات واتس آب بينها وبينه تدور حول واقعة جنسية.

ومن الجدير بالذكر، أن منتخب مصر يواجه الكونغو مساء اليوم الأربعاء، في استاد القاهرة الدولي، للجولة الثانية لأمم أفريقيا، وقد استقر المدير الفني للمنتخب الوطني، المكسيكي خافيير أجيري، على التشكيلة التي سيبدأ بها مواجهة منتخب الكونغو في لقاء اليوم، في اللقاء الذي سيجمع المنتخبين في العاشرة مساءً باستاد القاهرة.

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وأكد مصدر داخل الجهاز الفني للمنتخب الوطني، أن أجيري سوف يقوم بنفس التشكيل الذي بدأ به المواجهة الأولى أمام زيمبابوي وهو كالتالي: