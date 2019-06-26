الأهلي يعلن موعد عودة شريف إكرامي للتدريبات

كشف النادي الأهلي عن موعد عودة شريف إكرامي “حارس مرمي الفريق” إلى التدريبات، وأكد الجهاز الفني للمارد الأحمر أن إكرامي بدأ في الخضوع للبرنامج التأهيلي وفقا لما حدده الخبير الألماني الذي قام بإجراء العملية الجراحية له في ألمانيا، لإزالة عظام الركبة الزائدة.

وأضاف الجهاز الفني مؤكدا خضوع إكرامي لأداء بعض التدريبات داخل جيم النادي، وذلك وفقا للبرنامج العلاجي والتأهيلي الذي يخضع له، استعدادا لمشاركته من جديد في مران الفريق الجماعي.

ومن المقرر أن يعود إكرامي للمشاركة في تدريبات الفريق الجماعية في ما يتراوح بين ثلاثة أسابيع إلى ثلاثين يوميا كحد أقصي.

جديرا بالذكر أن النادي الأهلي يحتل صدارة الترتيب ببطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 74 نقطة.