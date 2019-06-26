مباراة نيجيريا وغينيا بث مباشر nigeria vs guinea live يلا شوت ماتش غينيا كورة ستار رابط كورة لايف...

مشاهدة مباراة نيجيريا وغينيا بث مباشر، في إطار المتابعة التي يقدمها موقع عرب نيوز في قسم أخبار الرياضة، ناقلين لكم كل ما يدور حولها من أخبار وتصريحات وأهداف وملخصات للمباريات، يخوض منتخب نيجيريا مباراة نارية أمام منتخب غينيا اليوم الأربعاء على ستاد الإسكندرية في تمام الساعة الرابعة والنصف بتوقت مصر، الخامسة والنصف بتوقيت المملكة، كل ذلك ياتي في إطار الجولة الثانية لدور المجموعات من بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل، مباراة نيجيريا وغينيا يلا شوت.

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ماتش نيجيريا وغينيا يلا شوت، لا شك أن النتيجة ليست محسومة لصالح فريق دون الآخر، فكل منهما يحتوي على مدير فني قادر على وضع خطة هجومية تكفل النصر وتحقيق هدف لو الآخر في شباك الآخر، ولكن دوافع الفوز لمنتخب نيجيريا أكبر، خصوصًا بعد تصدره جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط، أيضًا يسعى الفريق إلى تحسين صورته أمام باقي الفرق المشاركة بعد أن غاب عن كأس الأمم عامين متتاليين، يلا شوت غينيا ونيجيريا.

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مباراة نيجيريا وغينيا كورة ستار nigeria vs guinea live، فيما يعتمد المدير الفني لمنتخب غينيا – البلجيكى بول بوت – على لاعبين محترفين، محمسًا الفريق على الانتصار من أجل التأهل من دور المجموعات، وجدير بالذكر أن نيجيريا تحتل صدارة المجموعة الثانية قبل المباراة المرتقبة التي تبدأ عصر اليوم، مباراة نيجيريا وغينيا بث مباشر يلا شوت.