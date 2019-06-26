كورة لايف max مشاهدة مباراة نيجيريا وغينيا بث مباشر اليوم yalla shoot يلا شوت رابط مباراة نيجيريا ضد...

يلا شوت مشاهدة مباراة نيجيريا وغينيا بث مباشر YALLA SHOOT بدون تقطيع يوتيوب في كاس الأمم الأفريقية لكرة القدم، حيث يلعب منتخب نيجيريا ثاني مبارياته أمام منتخب غينيا في لقاء منتظر ضمن أولي مباريات الجولة الثانية بالمجموعة الثانية، ويلعب منتخب نيجيريا المباراة على الأمل الصعود مبكراً إلي الدور المقبل ف حال تحقيقه الفوز ف تلك المواجهة التي لن تكون سهلة، وسنوفر لكم بث مباشر لمباراة نيجيريا وغينيا بث مباشر كورة اون لاين.

مباراة نيجيريا وغينيا بث مباشر KORA LIVE، تبدأ المباراة في تمام الساعة الرابعة والنصف بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة، الخامسة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية، الثانية والنصف بتوفيت غرينتش، وتلعب المباراة بستاد الإسكندرية في درجة حرارة تصل إلي 41 درجة مئوية ونسبة رطوبة مرتفعة، وتبث المباراة عبر قنة bein sport max، ويقوم بالتعليق عليها المعلق السوداني سوار الدهب، ونقدم لكم مشاهدة مباراة نيجيريا وغينيا مباشرة بجودة عالية.

مباراة نيجيريا وغينيا بث مباشر بدون تقطيع

مشاهدة مباراة نيجيريا بث مباشر اون لاين، وكانت نيجيريا قد فازت في المباراة على منتخب بوروندي بهدف نظيف جاء متأخر من تسلل لم يحتسبه حكم اللقاء، بينما تعادلت غينيا مع مدغشقر بهدفين لكل فريق في مباراة كانت مثيرة من الفريقين، لذلك تلك المباراة هامة للغاية للمنتخبين من أجل الصعود للدور المقبل، والتي سيحاول المنتخب الغيني الخروج بنقطة التعادل على الأقل قبل مواجهة بوروندي الأخيرة له، سنوفر لكم مشاهدة مباراة نيجيريا وغينيا kora online.

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