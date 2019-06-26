دافيد سيلفا يعلن انفصاله عن مانشستر سيتي بنهاية الموسم المقبل

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سيترك صانع الألعاب الاسباني دافيد سيلفا فريقه مانشستر سيتي بطل إنكلترا في نهاية الموسم المقبل بعد انتهاء عقده، بحسب ما ذكر اللاعب المخضرم.

ويعد سيلفا من أكثر اللاعبين تتويجا مع "سيتيزنز"، فأحرز لقب الدوري الإنكليزي أربع مرات والكأس مرتين وكأس الرابطة أربع مرات منذ انضمامه من فالنسيا الإسباني في 2010.

سجل سيلفا 71 هدفا في 396 مباراة مع الطرف الازرق من مدينة مانشستر، آخرها في نهائي الكأس الشهر الماضي في موسم حقق فيه لاعبو المدرب الاسباني بيب غوارديولا ثلاثية محلية غير مسبوقة.

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قال اللاعب البالغ 33 عاما في مسقط رأسه غران كاناريا "سيكون (الموسم) الأخير. عشر سنوات كافية لي. هذا الوقت المثالي بالنسبة لي".

تابع "في الأصل كان سيتي يتحدث عن سنتين، لكني قررت التوقيع لسنة إضافية، كي انهي المشوار في 10 سنوات".

وكان سيلفا قد غاب عن بعض فترات موسم 2017-2018 للوقوف الى جانب زوجته اثناء علاج ابنه ماتيو الذي ولد قبل أوانه. تعافى الطفل وحضر مباراة سيتي الأولى على أرضه في آب/أغسطس الماضي، عندما سجل والده في مواجهة هادرسفيلد (6-1). وعبر اللاعب الموهوب سابقا عن رغبته بالعودة الى بلاده لأسباب عائلية عندما تنتهي مسيرته مع سيتي.