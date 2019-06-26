الان تتابع تفاصيل استبعاد عمرو وردة من منتخب مصر نهائيا ودون رجعة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل القاهرة - الخليج 365:

أعلن اتحاد الكرة استبعاد عمرو وردة لاعب المنتخب الوطني من معسكر مصر في بطولة أمم إفريقيا، وقرر هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري والمشرف العام على المنتخب الوطني استبعاد وردة من معسكر الفريق بعد التشاور مع الجهاز الفني والإداري للفريق “في إطار الحفاظ على حالة الانضباط والالتزام والتركيز التي عليها الفريق”، بحسب بيان اتحاد الكرة.

وصرح إيهاب لهيطة مدير المنتخب أنه: “لا يوجد نقاش فيما حدث الموضوع منتهي، وصل لي (سكرين شوتس) وبعض الفيديوهات للاعب في الساعة الحادية عشر صباحا”.

وأضاف: “في الساعة الحادية عشر وخمس دقائق كنت مع المدير الفني خافيير أجيري لإطلاعه على الأمر”، وتابع: “في الساعة الحادية عشر وعشر دقائق كان المدير الفني قد اتخذ قرار الاستبعاد، وأبلغنا هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد بالقرار. القرار لم يتعد 5 دقائق”.

وأوضحلهيطة أن: “أبو ريدة وافق على القرار بدون نقاش لأنها سمعة منتخب مصر ونحن في بطولة قارية وحلم لـ100 مليون، لابد أن يكون الجميع على قدر المسؤولية”.

وأتم لهيطة “قرار الاستبعاد نهائي ودون رجعة، ولم يأخذ مننا سوى عدة دقائق فقط. تم إخبار اللاعب بالقرار وهو في طريقه لمغادرة المعسكر”.

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وذكرت مواقع رياضية أن عمرو وردة أخبر مدير المنتخب بأن مقاطع الفيديو التي وصلت له هي “فيديوهات مفبركة وليست حقيقية“، ورغم ذلك كان القرار قد تم اتخاذه.

فيما رفض أبو ريدة محاولات بعض أعضاء الجهاز الفني للمنتخب للإبقاء على عمرو وردة في معسكر المنتخب بعد أزمته الأخيرة، وأوضحت المصادر أن تأجيل القرار لعدة أيام جاء بسبب استماع أبو ريدة لعدة أطراف قبل اتخاذ القرار

ولكن ما أقنع أبو ريدة بضرورة استبعاد اللاعب أنها لم تكن الواقعة الأولى، بالإضافة إلى توقيت الواقعة الأخيرة وخلال معسكر المنتخب الذي يلعب في بطولة الأمم.