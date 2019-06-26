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الامارات | تركي آل الشيخ يستقيل من رئاسة الاتحاد العربي لكرة القدم

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محمد أبوإسماعيل - دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن رئيس هيئة الترفيه في تركي آل الشيخ عن استقالته من منصبه كرئيس للاتحاد العربي لكرة القدم، وكتب آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر :"بعد انتهاء السنة الأولى من البطولة العربية بنسختها الجديدة، والنجاح الكبير الذي حققته، أتقدم باستقالتي من رئاسة الاتحاد العربي لكرة القدم متمنياً التوفيق للرئيس القادم ولجميع الأندية العربية".

وأضاف: "كما أتقدم باستقالتي من الرئاسة الشرفية لناديي الوحدة والتعاون، شاكراً ومقدراً ومتمنياً لهم التوفيق والنجاح في القادم من الأيام".

يشار إلى أن  تركي آل الشيخ تولى رئاسة الاتحاد العربي لكرة القدم أواخر عام 2017 كما تولى الرئاسة الشرفية لناديي التعاون والوحدة، وأعلن في وقت سابق عن استمراره في الاتحاد وتحديد ملامح البطولة العربية الثانية

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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