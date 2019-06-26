الامارات | رسمياً.. استبعاد عمرو وردة من منتخب مصر

شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. استبعاد عمرو وردة من منتخب مصر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر، استبعاد اللاعب عمرو وردة من قائمة الفريق المشارك في كأس أمم أفريقيا، المقامة حالياً في مصر، وتستمر حتى 19 الجاري.

ويأتي استبعاد وردة من قائمة "الفراعنة" عقب الاتهامات التي تم توجيهها له، من عارضة أزياء مصرية، تدعى ميرهان، ادعت أن اللاعب المصري تحرض بها كتابياً عبر موقع تبادل الصور ومقاطع الفيديو "إنستغرام".

وتعد هذه المرة الثانية في تاريخ منتخب مصر التي يتم فيها استبعاد لاعب من قائمة الفريق في بطولات كأس أمم إفريقيا، بعدما سبق للمدرب الراحل محمود الجوهري، أن استبعد اللاعب إبراهيم سعيد من نسخة 2002 في مالي، بسبب عدم الالتزام بتعليمات الجهاز الفني.