الامارات | أول تعليق من عمرو وردة على واقعة التحرش: "البنت وحشة أوي"

شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من عمرو وردة على واقعة التحرش: "البنت وحشة أوي" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - علق لاعب منتخب مصر، عمرو وردة، للمرة الأولى على اتهامه بواقعة التحرش بعارضة أزياء مصرية، تدعى ميرهان، على "إنستغرام".

وصرح وردة للصحافيين، عقب مران "الفراعنة"، حسب صحيفة اليوم السابع، قائلاً: "البنت وحشة أوي"، مشيراً إلى انه لم يتواصل معها منذ 3 أشهر، وأنها تبحث عن الشهرة.