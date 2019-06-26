شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من عمرو وردة على واقعة التحرش: "البنت وحشة أوي" والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - علق لاعب منتخب مصر، عمرو وردة، للمرة الأولى على اتهامه بواقعة التحرش بعارضة أزياء مصرية، تدعى ميرهان، على "إنستغرام".
وصرح وردة للصحافيين، عقب مران "الفراعنة"، حسب صحيفة اليوم السابع، قائلاً: "البنت وحشة أوي"، مشيراً إلى انه لم يتواصل معها منذ 3 أشهر، وأنها تبحث عن الشهرة.
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | أول تعليق من عمرو وردة على واقعة التحرش: "البنت وحشة أوي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.