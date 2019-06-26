شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة والد أحمد حسام ميدو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توفي إلى رحمة الله حسام وصفي والد أحمد حسام ميدو، نجم منتخب مصر ونادي الزمالك السابق والمدير الفني لنادي مصر المقاصة . وسوف يتم تشييع الجنازة من مسجد السلام بالحى العاشر بمدينة نصر.

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