شكرا لقرائتكم خبر عن سيلفا: الموسم المقبل هو عامي الأخير في مانشستر سيتي 10 أعوام تكفي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب أعلن الإسباني المخضرم دافيد سيلفا رحيله عن صفوف مانشستر سيتي الإنجليزي بنهاية الموسم المقبل، ليكتفي بعشرة أعوام قضاها في النادي الإنجليزي.

وقال «سيلفا» في تصريحات نقلتها صحيفة «ذا صن» البريطانية: «الموسم المقبل هو الأخير لي مع السيتي، 10 أعوام تكفي».

وأضاف صاحب الـ 33 عام: «النادي تحدث معي في مارس الماضي لتجديد عقدي لعامين، لكني فضلت التوقيع على عقد لعام واحد فقط، أظن أنه الوقت المناسب للرحيل».

وعن انضمامه لنادي بلدته لاس بالماس الإسباني بعد رحيله عن السيتي، علق «سيلفا»: «أود هذا، لازلت لا أعلم ماذا أفعل، كرة القدم تتغير، وسأود أن أنهي مسيرتي في لاس بالماس يوماً ما».

وأضاف: «لن أذهب للصين، صديقتي ستقرر لي».

وانضم الإسباني دافيد سيلفا إلي صفوف مانشستر سيتي قادماً من فالنسيا الإسباني عام 2010، وحقق مع الفريق الإنجليزي 4 بطولات دوري إنجليزي، و4 بطولات كأس الدوري، وبطولتين لكأس الاتحاد في واحدة من أفضل مسيرات اللاعبين في تاريخ السيتي.

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