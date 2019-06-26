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استبعاد عمرو وردة من معسكر المنتخب

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بوابة المصري اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن استبعاد عمرو وردة من معسكر المنتخب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الأربعاء رسميا، استبعاد اللاعب عمرو وردة من معسكر المنتخب الأول المشارك حاليا في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 المقامة في مصر حتى 19 تموز/يوليو المقبل.

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وذكر الاتحاد في بيان عبر صفحته الرسمية بموقع شبكة التواصل الإجتماعي (فيسبوك) :"قرر المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم المشرف العام على المنتخب الوطني استبعاد اللاعب عمرو وردة من معسكر الفريق بعد التشاور مع الجهاز الفني والإداري للفريق ، وذلك في إطار الحفاظ على حالة الانضباط والالتزام والتركيز التي عليها الفريق."

وأضاف البيان "ومن المقرر أن يستكمل المنتخب المصري بطولة الأمم الأفريقية ب 22 لاعبا."

وكان المنتخب المصري قد افتتح منافسات البطولة بالفوز على زيمبابوي 1 / صفر يوم الجمعة الماضي، ويخوض مباراته الثانية بالمجموعة الأولى في وقت لاحق اليوم الأربعاء أمام منتخب الكونغو.

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