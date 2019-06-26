شكرا لقرائتكم شريف إكرامى يبدأ فى برنامج التأهيل بعد إزالة العظام الزائدة بالركبة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بدأ شريف إكرامي حارس الفريق في تنفيذ البرنامج التأهيل الذي حدده له الخبير الألماني الذي أجرى له جراحة لإزالة عظام زائدة في الركبة مؤخرًا في ألمانيا.

وبحسب الجهاز الفني للنادى الأهلي فن إكرامي يؤدي بعض التدريبات في الجيم داخل النادي وفق البرنامج الخاص به تمهيدا لعودته من جديد إلى المشاركة في المران الجماعي.

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ويعود إكرامي إلى التدريبات الجماعية في غضون فترة تتراوح ما بين ثلاثة أسابيع إلى شهر على الأكثر.