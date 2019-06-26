ماذا قال إبراهيم سعيد عن استبعاد عمرو وردة من المنتخب؟...

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جدة - عمرو شويل علق إبراهيم سعيد مدافع منتخب مصر الأسبق على أزمة استبعاد عمرو وردة من صفوف الفراعنة، حيث قال مازحا عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" :" عايز أروح المعسكر أخلص الموضوع ده".

إبراهيم سعيد على تويتر كان مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة بالتشاور مع الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة أجيرى قرر استبعاد عمرو وردة بشكل رسمى من صفوف الفراعنة فى أمم أفريقيا 2019 لأسباب سلوكية. ويلتقى منتخب مصر مع الكونغو الديمقراطية فى العاشرة مساء اليوم باستاد القاهرة، فى قمة مباريات المجموعة الأولى.

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