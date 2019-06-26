شكرا لقرائتكم ننشر بيان اتحاد الكرة عن استبعاد عمرو وردة من المنتخب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استبعد اتحاد الكرة بشكل رسمى عمرو وردة لاعب المنتخب الوطنى من قائمة المنتخب الوطنى المشاركة فى بطولة أمم افريقيا 2019. Advertisements وأعلن اتحاد الكرة من خلال بيانا رسميا مقتضبا، القرار وقال فيه : " قرر المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم المشرف العام على المنتخب الوطني استبعاد اللاعب عمرو وردة من معسكر الفريق بعد التشاور مع الجهاز الفني والإداري للفريق ، وذلك في إطار الحفاظ على حالة الانضباط والالتزام والتركيز التي عليها الفريق. وسيستكمل المنتخب الوطني بطولة الأمم الأفريقية ب 22 لاعبا فقط.

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