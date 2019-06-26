شكرا لقرائتكم تقديم موعد اختبارات الناشئين بالزمالك بسبب ارتفاع درجات الحرارة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف حمادة أنور رئيس الجهاز الإداري بقطاع الناشئين لكرة القدم بنادي الزمالك أنه تقرر تقديم موعد اختبارات الناشئين من التاسعة صباحا إلى الثامنة صباحا وذلك نظرا لارتفاع درجة حرارة الجو.

وتقام اختبارات الناشئين بالزمالك أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس في الثامنة صباحا.

وقال أنور إنه بالنسبة لاختبارات مدرسة الكرة بالنادي فإنها ستكون كما هو معلن مسبقا وبدون تعديل.

وشهدت الأختبارات إقبالا كبيرا من الناشئين، للموسم الرياضي 2019/2020 ، والتي انطلقت الأحد الماضي على ملاعب النادي .

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وأضاف أن مدربي القطاع يشرفون على الاختبارات ، لانتقاء اللاعبين الموهوبين المميزين للانضمام لفرق القطاع المختلفة .

وتجري اختبارات قطاع الناشئين بالقلعة البيضاء على عدة مراحل :

أيام " الأحد - الاثنين – الثلاثاء" ، من كل اسبوع لمواليد 2006 حتي مواليد 2011 من الساعة 4 مساءً حتي الساعة 8 مساءً وذلك لقطاع مدرسة الكرة.

وبالنسبة لقطاع الناشئين ابتداء من 25/6/2019 ، أيام " الثلاثاء - الأربعاء – الخميس " ، من كل اسبوع لمواليد 1999 حتي مواليد 2005 ، من الساعة ٨صباحا

وبالنسبة لاختبارات أعضاء النادي لهذه المواليد فتقام يوم الثلاثاء من كل أسبوع من الساعة 4 مساءً حتي الساعة 8 مساءً لقطاعي المدرسة والناشئين .

يذكر بأن قيمة الاستمارة موحدة 30 جنيه فقط لا غير.