شكرا لقرائتكم على لطفي جاهز للمشاركة مع الأهلى في المران الجماعى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أصبح على لطفي حارس مرمى النادى الأهلي جاهز للمشاركة مع الفريق في المران الجماعي بعد شكواه من آلام بسيطة في اليد خلال مران الفريق الذي أقيم أمس على ملعب التتش، في إطار تحضيرات الأهلي للفترة المقبلة.

وبحسب الجهاز الفني للأهلي فإن لطفى جاهز تماما للمشاركة فى التدريبات ، بعدما اشتكى من آلام في اليد خلال مشاركته في مران الحراس وتدخل الجهاز الطبي قبل أن يعود من جديد للمشاركة مع الحراس ويستكمل المران على الجانب البدني.

Advertisements

ويخوض الأهلي تدريباته اليوم على فترة واحدة فيما يقام مران الغد على فترتين «صباحية ومسائية» على أن يحصل الفريق على راحة يوم الجمعه وفق أجندة الجهاز الفني، والبرنامج الذي وضعه مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق بالتنسيق مع معاونيه.