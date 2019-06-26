شكرا لقرائتكم عمرو وردة امتداد طبيعى لإبراهيم سعيد فى المنتخبات الوطنية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

سار عمرو وردة لاعب المنتخب الوطنى على درب زميله السابق ابراهيم سعيد حيث تم طردهما الاثنين من منتخب مصر لاسباب اخلاقية.

وتلقى عمرو وردة صدمة كبيرة قبل ساعات من انطلاق المباراة الهامة التي تجمع مصر والكونغو في منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية، بعد خبر استبعاد عمرو وردة صانع ألعاب المنتخب الوطني من المعسكر لسوء السلوك.

ولم يكن عمرو وردة أول الخارجين من الباب الخلفي للمنتخب حيث كان ابراهيم سعيد بطل واقعة شهيرة قبل انطلاق أمم أفريقيا 2002، حيث تم طرد اللاعب وترحيله من معسكر الفراعنة بمالي إلى مصر، بسبب روايات عديدة، إلا أن اللاعب أكد بعدها أن محمود الجوهري المدير الفني للمنتخب وقتها رآه مع بعض الفتيات على حمام السباحة، وهو ما تسبب في طرده من المعسكر، حيث أكد سمير عدلي المدير الإداري للمنتخب وقتها أن الراحل محمود الجوهري رأى اللاعب من شرفة غرفته يلهو مع بعض الفتيات قبل مواجهة هامة، ليقرر ترحيله وفشلت كافة محاولات تهدئته.

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واستبعد اللاعب بشكل نهائي بعدما تصدر المشهد في أكثر من أزمة أخلاقية خلال الأيام الماضية كان أبرزها واقعة فتاة السوشيال ميديا، التي نشرت حديثاً بينها وبين صانع ألعاب المنتخب في شات موقع انستجرام، قبل أن يتم تداول فيديو غير أخلاقي منسوب للاعب أيضاً.

وأصدر اتحاد الكرة بيانا رسميا مقتضبا، قال فيه: "قرر المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم المشرف العام على المنتخب الوطني استبعاد اللاعب عمرو وردة من معسكر الفريق بعد التشاور مع الجهاز الفني والإداري للفريق، وذلك في إطار الحفاظ على حالة الانضباط والالتزام والتركيز التي عليها الفريق".