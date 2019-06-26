شكرا لقرائتكم مدرب الأهلى: المنتخب قادر على إسعاد المصريين بلقب "كان 2019"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

أكد محمد يوسف المدرب العام للأهلي أن منتخب مصر قادر على الفوز على الكونغوالديمقراطية الليلة في أمم أفريقيا.

وقال يوسف : «مباراة المنتخب أمام الكونغو فرصة لحسم التأهل والخروج بأفضل نتيجة ممكنة على مستوى الأهداف التي ربما تكون حاسمه لتصدر المجموعة وهو ما يضعه المنتخب في حساباته بكل تأكيد».

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ويلتقي منتخب مصر مع الكونغو في العاشرة من مساء اليوم الأربعاء في الجولة الثانية لدور المجموعات ببطولة أمم أفريقيا بمصر والتي تستمر حتى ١٩ يوليو المقبل.

وأضاف يوسف أن المنتخب قادر على إسعاد المصريين من خلال الفوز باللقب، موضحاً أن ضربة البداية بالفوز على زيمبابوي نقطة انطلاق، ومع توالي المباريات سيقدم المنتخب أفضل ما لديه، وسيكون على قدر ثقة وتطلعات الجماهير التي ترغب في الفوز بالبطولة.