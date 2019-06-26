شكرا لقرائتكم الحكم باستبعاد عمرو وردة من جميع المنتخبات مدى الحياة لسوء سلوكه... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أصدر عمرو وردة لاعب أتروميتوس اليونانى والمنتخب الوطنى، حكما على نفسه بالاستبعاد من جميع المنتخبات المصرية مدى الحياة، بسبب سوء سلوكه وانتشار وقائع غير أخلاقية للاعب.

وكان اتحاد الكرة أصدر بيان بشكل رسمي استبعاد فيه عمرو وردة لاعب المنتخب الوطنى من قائمة المنتخب الوطنى المشاركة فى بطولة أمم افريقيا 2019.

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وجاء فى بيان اتحاد الكرة بيانا الرسمي والمقتضب: "قرر المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم المشرف العام على المنتخب الوطني استبعاد اللاعب عمرو وردة من معسكر الفريق بعد التشاور مع الجهاز الفني والإداري للفريق، وذلك في إطار الحفاظ على حالة الانضباط والالتزام والتركيز التي عليها الفريق".

خاض عمرو وردة قبل الاستبعاد مع المنتخب المصرى 29 مباراة سجل هدف وحيد خلالها.

وفى سياق مختلف يواجه منتخب مصر نظيره الكونغو الديمقراطية في العاشرة مساء اليوم باستاد القاهرة، في قمة مباريات المجموعة الأولى.