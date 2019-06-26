شكرا لقرائتكم اللجنة الأولمبية تنعي ببالغ الحزن شهداء مصر في الحادث الإرهابي بسيناء... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تنعى اللجنة الأولمبية المصرية ببالغ الحزن والأسى، شهداء مصر الأبرار الذين استشهدوا جراء الهجوم الإرهابي الذي استهدف الحواجز الأمنية بسيناء وأسفر عن استشهاد 6من رجال الأمن. وتتقدم اللجنة الأولمبية المصرية بأسم كل الرياضيين المصريين بصادق العزاء وخالص المواساة والمؤازرة . Advertisements وتدين اللجنة الأولمبية بأشد عبارات التنديد والاستنكار هذا العمل الارهابي الذي يزيد الشعب المصري تماسكا في مواجهة الإرهاب الغاشم الذي يستهدف أمن وأمان البلاد. تحيا مصر .. تحيا مصر .. تحيا مصر .

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