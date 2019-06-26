شكرا لقرائتكم الأهلى يعلن رحيل ماريا كينج لاعبة السلة الأمريكية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي على انتهاء عقد الأمريكية ماريا كينج لاعبة فريق السلة. وقال عبد القادر أن الجهاز الفني بقيادة علي هاشم المدير الفني الجديد لفريق سيدات السلة فضل توجيه الشكر للاعبة قبل بداية الموسم الجديد وتحديدا بعد انتهاء تعاقدها مع نهاية الموسم الماضى. Advertisements وأضاف عبد القادر أن الجهاز الفني لديه تطلعات لتدعيمات مميزة بما يحتاجه الفريق من عناصر لمواصلة المسيرة المميزة التي تحققها سلة الاهلي على مدار المواسم الماضية.

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