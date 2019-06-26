شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يقرر استبعاد عمرو وردة من المنتخبات مدى الحياة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة استبعاد عمرو وردة لاعب أتروميتوس اليونانى مدى الحياة من جميع المنتخبات المصرية، بسبب سوء سلوكه وانتشار وقائع غير أخلاقية للاعب.

وكان اتحاد الكرة قد أصدر قراراً، منذ قليل، بخروج اللاعب من معسكر منتخب مصر الذى يستعد لمواجهة الكونغو بمنافسا كأس الأمم الأفريقية.

ويلتقى منتخب مصر مع الكونغو الديمقراطية فى العاشرة مساء اليوم باستاد القاهرة، فى قمة مباريات المجموعة الأولى.

يخوض الفراعنة مواجهة الليلة ولا بديل عن انتزاع النقاط الثلاثة، من أجل حسم التأهل للدور الثانى للبطولة وعدم الدخول فى "حسبة برما"، خاصة أن منتخب أوغندا ظهر بمستوى جيد للغاية فى مواجهة الكونغو، ولن تكون مواجهتها فى الجولة الأخيرة سهلة.