شكرا لقرائتكم شرم الشيخ خارج حسابات الإنتاج الحربى فى خطة معسكر إعداد الموسم المقبل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استبعد الجهاز الفنى للإنتاج الحربى شرم الشيخ من حسابات إقامة معسكر الاعداد للموسم الجديد هناك بسبب ارتفاع درجة الحرارة هناك فى ذلك التوقيت . واحتل الإنتاج الحربى المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 38 نقطة جمعها من 34 مباراة حيث فاز فى 8 وتعادل فى 14 وخسر 12 لقاء وسجل لاعبوه 36 هدفا وتلقت شباكه 44 هدفا. Advertisements وهبطت أندية النجوم والداخلية وبتروجت رسميًا إلى الدرجة الثانية، بينما انحصر الصراع على لقب الدورى بين الأهلى "المتصدر" والزمالك "الثالث".

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