شكرا لقرائتكم مدير المنتخب الوطنى يرفض التعليق على أزمة عمرو وردة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض مدير المنتخب الوطنى إيهاب لهيطة التعليق على أزمة عمرو وردة لاعب الفراعنة الذى تم استبعاده من كأس الامم الافريقية 2019

وقال مدير المنتخب الوطنى فى تصريحات لقناة تايم سبورت : " نرفض التعليق على أزمة وردة ولابد أن نغلق هذه الصفحة للتركيز فى مباراة الكونغو بعد ساعات"

ويواجه منتخب مصر نظيره الكونغو الديمقراطية في العاشرة مساء اليوم بإستاد القاهرة، في قمة مباريات المجموعة الأولى.

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وانتهت علاقة عمرو وردة لاعب أتروميتوس اليونانى بجميع المنتخبات المصرية مدى الحياة، بسبب سوء سلوكه وانتشار وقائع غير أخلاقية للاعب، حيث أعلن اتحاد الكرة بشكل رسمى استبعاد اللاعب من قائمة المنتخب الوطنى المشاركة فى بطولة أمم أفريقيا 2019.

وتتصدر اوغندا المجموعة بعد الفوز على الكونغو بهدفين نظيفين فى الجولة الأولى، بينما تأتى الكونغو فى المركز الأخير، ويحتل المنتخب الوطنى المركز الثانى فى المجموعة الأولى بعد فوزه على زيمبابوى بهدفي نظيف فى مباراة الإفتتاح.

ويسعى الفراعنة لإنتزاع النقاط الثلاث، لحسم التأهل للدور الثانى للبطولة وعدم الدخول فى "حسبة "برما" خاصة وأن منتخب أوغندا ظهر بمستوى جيد للغاية فى مواجهة الكونغو، ولن تكون مواجهتها فى الجولة الأخيرة سهلة.