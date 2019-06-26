شكرا لقرائتكم حمادة طلبة: محمد صلاح يجيد اللعب فى أى مركز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

قال حمادة طلبة لاعب بتروجت أن محمد صلاح نجم منتخب مصر يستطيع اللعب فى أى مركز يتم توظيفه فيه خلال لقاء مصر و الكونغو فى العاشرة مساء اليوم الأربعاء فى ثانى لقاءات الفراعنة بكأس الأمم الأفريقية .

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ووجه طلبة رسالة إلى خافيير أجيرى المدير الفنى للمنتخب عر قناة " تايم سبورت" بضرورة منح لنجم المقاولون أحمد على الفرصة لقيادة الهجوم فى مركز رأس الحربة الصريح .

وأوضح طلبة الإختلاف بين هيكتور كوبر المدير الفنى السابق للمنتخب و أجيرى هو أن الأول واقعى ، بينما أن الثانى ضيق الوقت تسبب له فى عدم إنسجام اللاعبين ، مشيرا إلى أنه فى حالة فوز المنتخب فى أول 3لقاءات بدور المجموعات الأداء سيتحسن تدريجيا فى الأدوار النهائية .