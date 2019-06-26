“اضبط الآن” تردد القنوات المفتوحة الناقلة لماتش مصر والكونغو اليوم مجانا نايل سات عرب...

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والكونغو اليوم مجانا مباشرة الأربعاء 26-6-2019 في الجولة الثانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية، سنقوم بتقديمها لكم عبر هذا التقرير حيث نعلم جيداً أن هناك عدد كبير من محبي وعشاق كرة القدم يريدون معرفة تردد القنوات المفتوحة الناقلة لماتش مصر والكونغو اليوم مجانا على نايل سات وعرب سات وهوت بيرد.

ويقع منتخب مصر ضمن المجموعة الأولى رفقة منتخب الكونغو ومنتخب أوغندا ومنتخب زيمبابوي، وكان المنتخب المصري افتتح مباريات البطولة الأفريقية عندما واجه منتخب زيمبابوي على ملعب استاد القاهرة الدولي اللقاء الذي استطاع الفراعنة تحقيق الفوز خلالة بهدف نظيف.

القنوات المفتوحة الناقلة لماتش مصر والكونغو اليوم مجانا

تنطلق مباراة مصر والكونغو اليوم الأربعاء 26 يونيو 2019 في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة والقدس وتنطلق في تمام الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت السعودية والمغرب والعراق، فيما تنطلق المباراة في تمام الساعة الـ12:00 مساء بتوقيت الإمارات المتحدة.

وتذيع مباراة مصر والكونغو اليوم مجانا على نايل سات قناة تايم سبورت والتي سنوفر لكم ترددها أدناه، ويسبق المباراة استوديو تحليلي مع مجموعة من لاعبي كرة القدم الكبار ومنهم المعتزلين ومجموعة من الإعلاميين المصريين اللذين نظمت معهم القناة تقديم كافة الأخبار عن مباريات كأس الأمم الأفريقية مصر 2019.

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تردد قناة تايم سبورت 2019 نايل سات

تردد قناة تايم سبورت المفتوحة الناقلة لأمم إفريقيا مجانا 2019 على نايل سات – 11449 معدل الترميز 27500 ، فيما سيكون تردد قناة تايم سبورت time sport الأرضى UHF 32.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والكونغو مجانا

نتعرف معكم الآن على بعض القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والكونغو اليوم مجانا عرب سات هوت بيرد وعبر الأقمار الصناعية المختلفة.

قناة التشاد: القمر Nilesat 201 – التردد 12054 – V – 27500

قناة بين سبورت الفرنسية: قناة بين سبورت 1 – 2 الفرنسية Astra 19E – 11538 V 27500

قناة ديكال بلوس: DECALE + Astra 19E – 12012 V 29500

قناة اورتب ORTB: Eutelsat 5°W-12690 V 30000 / FTA

قناة يورو سبورت 2 فرنسا: EuroSport 2 France Astra 19.2°E-12581 V 22000

قناة يورو سبورت 2 اتش دى: Eurosport 2 HD Hotbird 13°E-11258 H 27500

قناة RTS1: Eutelsat 5°W-12690 V 30000 / FTA

وبخلاف القنوات المفتوحة الناقلة لماتش مصر والكونغو اليوم مجانا، سنقوم بتقديم التغطية والمتابعة الكاملة بخصوص نتيجة مباراة مصر والكونغو الديمقراطية اليوم ضمن منافسات المجموعة الأولى بالجولة الثانية من مباريات كأس أمم أفريقيا 2019.