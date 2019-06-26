"فيديو فتاة مكسيكية كلمة السر".. كواليس استبعاد عمرو وردة من منتخب مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

على الرغم من احتواء إيهاب لهيطة مدير منتخب مصر والمكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للفراعنة لأزمة فتاة السوشيال ميديا التي اتهمت عمرو وردة و3 من لاعبي المنتخب بالتحرش بها على إنستجرام، إلا أن انتشار فيديو لعمرو وردة جناح منتخب مصر تسبب في الإطاحة به.

خافيير أجيري سبق أن أعلن في المؤتمر الصحفي الرسمي لمواجهة مصر مع الكونغو الديمقراطية إغلاق ملف الإنستجرام وقراره بعدم توقيع عقوبة على أي لاعب، فيما قلل أحمد المحمدي قائد الفراعنة من الأزمة مشيرا إلى أن المكسيكي لم يتحدث لأكثر من دقيقين عن الأمر ثم عادت الأمور إلى طبيعتها.

واعترف إيهاب لهيطة بأزمة الإنستجرام، مشدداً على أن أجيري تدخل وطالب اللاعبين بضبط سلوكياتهم على مواقع التواصل الاجتماعي مهدداً من يتجاوز بالاستبعاد.

وفي الساعات الأولى من صباح الأربعاء، نشرت فتاة مكسيكية مقطع فيديو لعمرو وردة، قالت إنه كان في فترة سابقة احتوى على تجاوزات اخلاقية من نجم منتخب مصر.

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وانتشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي ليصل إلى مدير المنتخب والجهاز الفني واللاعبين، مما استدعي رفع الأمر من مدير المنتخب إلى هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم وفقا لمصدر مطلع لمصراوي.

وقال المصدر الذي رفض الكشف عن هويته إن أبو ريدة استطلع رأي الجهاز الفني ومدير المنتخب ثم اتخذ قراره باستبعاد اللاعب من القائمة.

ووفقا للمصدر فإن مستقبل عمرو وردة مع المنتخب يحوم حوله الغموض خاصة في ظل تحرك بعض أعضاء الاتحاد من أجل التحقيق مع اللاعب واتخاذ عقوبة رادعة ضده.

وتلعب مصر مع الكونغو الديمقراطية على ستاد القاهرة في العاشرة من مساء اليوم، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى.