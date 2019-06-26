"مواطنون ضد الغلاء" تطالب الحكومة بخفض أسعار تذاكر بطولة أمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

قال محمود العسقلاني رئيس جمعية "مواطنون ضد الغلاء"، إن الجمعية بعثت بخطاب عاجل لرئيس الحكومة ووزارة الشباب والرياضة تطالب بتخفيض تذاكر مباريات كأس الأمم الأفريقية التي تقام حاليا في مصر.

وأضاف العسقلاني في بيان للجمعية اليوم الأربعاء، إنه لوحظ فراغ شبه كامل للمدرجات وبخاصة مدرجات الدرجه الثالثة الشعبية باستثناء تواجد بالمئات للجاليات الأفريقية المشاركة منتخباتها في البطولة ومباراة الافتتاح للمنتخب المصري.

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وذكر أن سعر تذكرة الدرجة الثالثة يصل إلى 150 جنيها مما يصعب على الشباب مرتادي الملاعب الحصول عليها خاصة وأن معظم الشباب والجمهور المصري في إجازات مفتوحة في المحافظات الساحلية الإسكندرية والإسماعيلية والسويس وهو ما تصبح معه هذه المباريات فرصة للفسحة والخروج للأسر والعائلات.

وطالبت الجمعية بتخفيض سعر التذكرة إلى 50 جنيها على الأكثر للدرجة الثالثة "حتى يصبح الإقبال مشرفا لصورة مصر في الخارج، وتيسيرا على محبي هذه اللعبة الشعبية الأولى في مصر والعالم".

وكانت اللجنة المنظمة للبطولة أعلنت تخفيض أسعار تذاكر مدرجات الدرجة الثالثة بمباريات دور المجموعات من 200 جنيه إلى 150 جنيها، بينما تصل سعر التذكرة في نهائي البطولة إلى 500 جنيه.