توقع واكسب.. محال تجارية تقدم جوائز لزبائنها: "دعاية على حس الأمم الإفريقية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب وتصوير- عبدالله عويس:

"توقع واكسب".. لافتة صغيرة على أحد محال وسط القاهرة التجارية لفتت انتباه "طارق علي" الذي يعمل في أحد مطاعم وسط البلد، ويمر على عدد كبير من المحلات يوميا.

العبارة الصغيرة كان إلى جواره صورة لتميمة كأس الأمم الإفريقية 2019 المقامة في مصر، وعبارة ثانية بخط أقل تشير إلى وجود سحب على قسيمة مشتريات بـ1000 جنيه للمتوقعين بالفائز ببطولة أمم إفريقيا، في دعاية قامت بها محلات سواء على مواقع التواصل أو حتى داخل المحال.

قبل يومين من انطلاق كأس الأمم الإفريقية، وضع العاملون بالمحل ملصقات المسابقة، وعلقوا أعلام لبعض الدول المشاركة في الكأس، التي ارتفع عددها من 16 إلى 24 منتخبا كسابقة في تاريخ تلك اللعبة. وحين رأى طارق الملصق، قرر التقاط صورة له ليخبر أصدقاءه بالأمر، فمن شاء منهم الشراء والمشاركة فعل ذلك: "عشان لو حد نازل وسط البلد وعايز يشتري حاجة يبقى كسب وطلع بمصلحة".

داخل المحل كان شريف مجدي يتولى عملية البيع، يؤكد للزبائن أن من اشترى بقيمة 1500 جنيه له هدية، عبارة عن فانلة المنتخب المصري بتصميمها الجديد، وسيدخل السحب على قسيمة شرائية بقيمة 1000 جنيه، وبينما يتحدث الرجل مع أحد الزبائن، كان آخرون يقومون بالأمر ذاته داخل المكان: "في ماتشات مصر مثلا الناس تقول توقعها للنتيجة، واللي توقعه صح هيكسب معانا ويدخل السحب، وفي النهاية في توقعات بالفائز بالبطولة كلها" يحكي الشاب، الذي يرى تنظيم مصر للحدث الكروي الأهم في إفريقيا، فرصة لقيام المحل الذي يعمل فيه بتلك المسابقة.

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يؤكد الأمر أحمد عبدالعظيم أحد العاملين بالمكان، الذي يشير إلى طبق زجاجي وضع بداخله علمين لمصر، مع أوراق داخله، موضحا: "دي فواتير مرفق معها أسماء الزبائن وأرقام هواتفهم وتوقعاتهم، وهنتصل باللي كانت تخميناتهم صحيحة، قبل بدء السحب على القسيمة الشرائية".

إحدى الشركات الشهيرة المختصة ببيع الأدوات الكهربائية، نشرت عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي، فيس بوك، إعلانا عن مسابقة يكون التخمين فيها والتوقع بطلا، وستختار 10 فائزين، يتوقعون نتيجة مباراة مصر مع منتخب الكونغو، التي تقام اليوم الأربعاء، والمكسب 5 لبمات.

وشارك في التوقع الآلاف، ومع كل توقع ترد الصفحة على صاحبه بأنها تتمنى له حظا موفقا.

الأمر ذاته قامت به إحدى شركات قطع الغيار الخاصة بالسيارات، وأعلنت أن للفائزين في مسابقة التوقع جركن زيت موتور للمركز الأول، وزيت دريكسيون للمركز الثاني، وفلتر زيت للمركز الثالث، وللصفحة الحق في تصوير الفائزين ونشر صورهم بعد ذلك. وللاشتراك في المسابقة شروط من شأنها زيادة أعداد متابعي الصفحة، وبالتالي دعاية أكبر لها، وعلى رأس تلك الشروط أن يكون الشخص من متابعي الصفحة، ومن الذين شاركوا المنشور الخاص بالمسابقة.

الأمر لم يقتصر على المحال الكبرى فحسب، أحد محال العطور في طوخ، أعلن عبر صفحته عن مسابقة توقع، جائزتها فواحة سيارة إلكترونية، شارك في المسابقة 400 شخص، وكان ذلك في مباراة مصر وزيمبابوي، وفازت فيها عبير عادل، ونشرت الصفحة صورة لتعليقها بعدما كان تخمينها صحيحا بفوز المنتخب المصري بهدف مقابل لا شيء على نظيره زيمبابوي.