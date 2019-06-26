رسميًا.. استبعاد عمرو وردة من المنتخب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبو ريدة، استبعاد اللاعب عمرو وردة من المنتخب الوطني، لأسباب انضباطية.

وشهدت الساعات القليلة الماضية عن انتشار مقاطع فيديو مخلة تتعلق باللاعب عبر موقع التواصل الاجتماعي، ليقرر الجهاز الفني بالتشاور مع أبو ريدة باستبعاد اللاعب.

ووفقًا لما جاء من الاتحاد المصري لكرة القدم، فإن أبو ريدة عقد جلسة مع الجهاز الفني بقيادة المكسيكي خافيير أجيري ليتفق الطرفين على استبعاد اللاعب لأسباب انضباطية.

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ومن المقرر أن يستكمل المنتخب المصري مشواره في البطولة الأفريقية بمشاركة 22 لاعبًا بعد خروج عمرو وردة من القائمة رسميًا.

ويستعد المنتخب المصري لمواجهة منتخب الكونغو الديمقراطية مساء اليوم الأربعاء، ضمن حسابات الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى بكأس الأمم الأفريقية.

جدير بالذكر أن المنتخب المصري يحتل المركز الثاني في مجموعته بفارق الأهداف عن المنتخب الأوغندي حيث يمتلك كل منتخب 3 نقاط، في المقابل يأتي كل من منتخبي الكونغو وزيمبابوي في المركز الثالث والرابع بدون أي نقاط.