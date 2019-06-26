بعد الجولة الأولى لكأس الأمم.. "أفريقيا شعب واحد" (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد زكريا:

هل تؤمن بأن الرياضة توحد الشعوب؟ إن لم تكن تعتقد ذلك، فعليك بجولة في ملاعب الكرة في مصر، والتي انتهت مباريات جولتها الأولى لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.

في السويس، اختارت عائلات مصرية، أن تشاهد مباراة تونس ومالي، من مدرجات ملعب المدينة، فسحة وترفيه، تنتجها الكرة ومنافساتها الحامية، بينما لم ينس عددا من الجمهور المصري، إظهار الترحيب بالجالية التونسية، حمل رجل ورقة مكتوب عليها "أهلا في مصر/ السويس"، وإلى جانبه رفعت شابة صورة للاعب التونسي المحترف بنادي الزمالك المصري فرجاني ساسي.

طفل عمره 10 سنوات، مغربي، ومولود في مصر، علق لافتة من مدرجات ملعب السلام في القاهرة، أثناء مباراة المغرب وناميبيا، عليها اسمه، وحلم أن يتلاقى منتخبي المغرب ومصر في النهائي الأفريقي، بينما حمل مغاربة قماشة عليها شكر لأهل مصر على حسن الضيافة.

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جزائريون التقوا بمصريين، في مدرجات ملعب 30 يونيو -الدفاع الجوي- في القاهرة، التي احتضنت مباراة الجزائر وكينيا، بينما رفع شابان، كلًا علم بلاده، فيما يوحي بالأخوة بين شعبين، يجمعهما حب الكرة حتى النخاع.

"موريتانيا تشكر مصر على حسن التنظيم والاستضافة"، هكذا كُتب على لافتة، التف حولها موريتانيين، حضروا من بلدهم الذي يشارك في البطولة للمرة الأولى في تاريخه، وفي ملعب السويس بمصر، راحوا يساندون منتخبهم في مباراته الافتتاحية أمام أنجولا.

رغم اختلاف الوجوه، تجمعهم ضحكة واحدة، يُقال إن المصريين يمتازون بخفة الدم، وشعوب أفريقيا كذلك، ربما لهذا لا تلحظ غرابة في اصطفاف جماهير غانا، الكاميرون، ساحل العاج، السنغال مع المصريين على أبواب ملاعب الكرة، وفي مدرجاتها، التي يخرج عنها هتاف حار، واحد في كل اللغات.