جمال بلماضي: مواجهة السنغال غير مصيرية.. ويجب الحذر من المنتخبات الصغيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أكد جمال بلماضي المدير الفني للمنتخب الجزائري، أن مواجهة المنتخب السنغالي تعد هامة لكنها غير مصيرية، مشددًا أنه يجب عدم الانسياق وراء الحسابات المستقبلية والتركيز في المواجهة المقبلة.

ومن المقرر أن يواجه المنتخب الجزائري نظيره السنغالي غدًا الخميس، ضمن قمة الجولة الثانية من حسابات المجموعة الثالثة من مسابقة كأس الأمم الأفريقية والتي تقام بمصر 2019.

وأضاف المدير الفني للمنتخب الجزائري في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي، أن فريقه سيلعب مباراة السنغال بكل تركيز خاصة أن المباراة مهمة في مسيرة الخضر.

المدير الفني للمنتخب الجزائري أكمل تصريحاته :"أعرف أليو سيسيه المدير الفني للمنتخب السنغالي، لأننا ننتمي لنفس الجيل وعلى الرغم من قلة خبرته في مجال التدريب إلا أنه حقق نتائج قوية".

وتحدث بلماضي عن مواجهة كينيا الأخيرة :"أخشى أن نقع في فح المباريات السهلة في أمم أفريقيا، لذا استعدينا جيدًا للمباراة الماضية، ونريد الآن التركيز في مباراة السنغال ومن بعدها مباراة تنزانيا".

Advertisements

وفيما يخص بالتفوق التاريخي للسنغال على الجزائر، رد بلماضي قائلاً :"المباراة صعبة للغاية خاصة أن المنافس يمتلك لاعبين أقوياء في جميع الخطوط".

وواصل :"منتخب السنغال يضم لاعبين كبار مثل ساديو ماني الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا مع ليفربول وسنحاول الاستعداد جيدًا لهذا اللقاء".

وشدد بلماضي خلال تصريحاته :"علينا التعامل مع كل مباراة على حدة، من نابع خبرتي كل الفرق سواء صغيرة أو كبيرة مثل المغرب ومصر والجزائر خاضوا اختبارات صعبة مع الفرق الصغيرة".

وأنهى :"ليس من المؤكد الفوز على الفرق الصغيرة والدليل المنتخب المغربي عندما فاز على نظيره ناميبيا في الدقيقة 90 بهدف شخصي".

جدير بالذكر أن المنتخب الجزائري والسنغالي يتقاسمان صدارة المجموعة الثالثة بعد الفوز على كل من كينيا وتنزانيا بهدفين دون رد في الجولة الأولى.