أمم أفريقيا.. محرز وتريزيجيه في التشكيل المثالي للجولة الأولى للكان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر: أعلنت اللجنة المنظمة لكأس الأمم الأفريقية 2019 عن التشكيل المثالي للجولة الأولى من دور المجموعات للبطولة. وشهد التشكيل تواجد المصري محمود حسن "تريزيجيه" لاعب المنتخب الوطني، والثلاثي الجزائري رياض محرز، جمال بن العمري ويوسف عطال. وتمكن تريزيجيه من قيادة الفراعنة للفوز في مباراة الجولة الأولى على حساب زيمبابوي، حيث سجل هدف الفوز الوحيد في اللقاء، كما قاد الجزائري رياض محرز منتخب بلاده للفوز بهدفين دون رد على كينيا. وجاء التشكيل كالآتي: Advertisements حراسة المرمى: إيدمور سيباندا (زيمبابوي) الدفاع: يوسف عطال (الجزائر)، جمال بن العمري (الجزائر)، كاليدو كوليبالي (السنغال)، أولا إينا (نيجيريا) الوسط: رياض محرز (الجزائر)، فاروق ميا (أوغندا)، أداما تراوري (مالي) – تريزيجيه (مصر) الهجوم: موسى ماريجا (مالي)، سوري كابا (غينيا) جدير بالذكر أن مباريات الجولة الثانية من دور املجموعات ستنطلق اليوم، حيث يلتقي المنتخب النيجيري مع نظيره الغيني في تمام الرابعة والنصف، يليها مباراة بين أوغندا وزيمبابوي، ثم تختتم مباريات اليوم بلقاء سيجمع بين المنتخب المصري ونظيره الكونغولي في تمام العاشرة مساء.

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