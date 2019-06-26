موبوكو.. تعرف على أخطر لاعبي الكونغو الذي حذر منه مدرب منتخب مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

"صاحب القميص رقم 10 لاعب مميز.. وحذرنا اللاعبين منه".. تصريح أدلى به هاني رمزي مدرب منتخب مصر قبل مواجهة الفراعنة أمام الكونغو الديموقراطية.

ويلتقي المنتخب الوطني في تمام العاشرة مساء اليوم الأربعاء أمام الكونغو في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات للمنتخبات المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

ويحل المنتخب الوطني ثانيًا في جدول المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط خلف أوغندا التي تتصدر بفارق الأهداف، بينما تتذيل الكونغو جدول المجموعة بدون نقاط.

المنتخب الكونغولي بقيادة فلوران إيبينجي يسعى لتحقيق إيجابية في مباراة اليوم أمام الفراعنة للإبقاء على آمالهم في المنافسة.

ويمتلك المنتخب الكونغولي عدة عناصر جيدة في تشكيل الفريق أبرزها بول خوسيه موبوكو صاحب القميص رقم 10 الذي شار إليه هاني رمزي.

موبوكو يجيد اللعب في 3 مراكز، الجناح الأيسر (مركزه الأساسي)، خط الوسط الهجومي والجناح الأيمن.

صاحب الـ27 عامًا يحمل الجنسيتين الكونغولية والبلجيكية ولعب بقميص المنتخب البلجيكي في مراحل سنية مختلفة كان آخرها تحت 21 عامًا قبل تبنيه حملة الدفاع عن منتخب الكونغو الديموقراطية.

موبوكو بدأ مشواره الكروي قبل ما يزيد على 10 سنوات، حيث كان ضمن صفوف فريق ستاندرد البلجيكي تحت 19 عامًا، انضم بعدها إلى شباب توتنهام وتم تصعيده للفريق الأول مطلع موسم 2010/2011، إلا أنه لم يلعب مع السبيرز وخرج على سبيل الإعارة لمدة موسم إلى صفوف ليتون أورينت- الذي ينشط في دوري الدرجة الخامسة الإنجليزي- عاد بعدها إلى توتنهام ومنها إلى ستاندرد ليج البلجيكي.

3 مواسم ونصف قضاها موبوكو مع فريقه البلجيكي، ثم في فترة الانتقالات الشتوية لموسم 2014/2015 انتقل للعب في صفوف الدوري الإيطالي عبر بوابة كالياري على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر.

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مطلع موسم 2015/2016 انتقل صاحب الـ27 عامًا إلى صفوف كييفو فيرونا لعب بقميصه لمدة موسم على سبيل الإعارة قبل موافقة ناديه البلجيكي على بيعه بشكل نهلئي مقابل الحصول على 4 مليون يورو.

فيرونا لم يستفد من خدمات موبوكو الفنية وفضل إعارته إلى باناثينياكوس اليوناني لمدة موسم، قبل أن يعود ستاندرد ليج البلجيكي لشرائه مجددًا مع بداية موسم 2017/2018.

197 مباراة هي إجمالي المباريات التي شارك فيها موبوكو مع فريقه البلجيكي، سجل 41 هدفًا وصنع 35.

سبق لموبوكو لعب التصفيات المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا حيث شارك في 6 مباريات بقميص ستاندرد وسجل هدفًا، كما شارك في 20 مباراة بالدوري الأوروبي (16 مع ستاندرد- 4 بقميص باناثينياكوس).

خلال الموسم المنقضي لعب مع فريقه البلجيكي 23 مباراة بالدوري المحلي (بواقع 1902 دقيقة)، سجل 7 أهداف وصنع 5، بجانب 4 مباريات بالدوري الأوروبي (88 دقيقة).

وعلى المستوى الدولي، كانت أولى مشاركات موبوكو مع المنتخب الكونغولي في التاسع والعشرين من شهر مارس 2016 عندما بديلًا أمام أنجولا في التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2017.

عاد بعدها للمشاركة أمام مدغشقر وسجل هدفين من أصل 6 أهداف فاز بها منتخب بلاده وقادته للمشاركة في بطولة كان 2017 بالجابون.

موبكو شارك في مباراة الجولة الثالثة من دور المجموعات للبطولة أمام توجو وسجل هدفًا وفاز منتخب بلاده بنتيجة 3-1 ليتأهل إلى ربع النهائي ويصطدم بغانا التي أطاحت بآماله خارج المنافسة وفاز بنتيجة 2-1، وسجل موبوكو هدف الكونغو.

في التصفيات الأفريقية لبطولة كان 2019 لم تشهد ظهور لاعب ستاندردليج البلجيكي سوى في مباراة الجولة الأخيرة أمام ليبريا، شارك موبوكو لمدة 73 دقيقة وفاز فريقه بهدف دون رد.

وفي البطولة المقامة حاليًا، شارك الكونغولي في مباراة منتخب بلاده بالجولة الأولى أمام أوغندا وخسر فريقه بهدفين دون رد في المباراة التي شهدت ظهوره لمدة 51 دقيقة.