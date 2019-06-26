ماذا تفعل مصر على أرضها بالجولة الثانية لأمم أفريقيا؟ تتويج باللقب وتعثر مغربي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

يفتتح المنتخب المصري بقيادة نجمه محمد صلاح مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بمسابقة كأس الأفريقية حيث سيواجه الفراعنة منتخب الكونغو الديمقراطية في البطولة التي تقام على الأراضي المصرية.

المنتخب المصري حسم مباراة الجولة الأولى لصالحه بعد الفوز على منتخب زيمبابوي بهدف دون رد، في المقابل تلقى المنتخب الكونغولي الخسارة في نفس الجولة على يد نظيره الأوغندي بهدفين دون رد.

ويسعى المنتخب المصري إلى تحقيق الفوز من أجل حسم بطاقة التأهل للدور التالي بغض النظر عن نتيجة الفراعنة في الجولة الثالثة عندما يواجه المنتخب الأوغندي يوم الأحد المقبل.

ويمتلك المنتخب المصري سجلاً مميزًا في الجولة الثانية عندما تقام البطولة على أرضه وبين جماهيره خلال ثلاث نسخ سابقة مع الأخذ بالاعتبار نسخة 1959 عندما أقيمت البطولة بمشاركة ثلاث منتخبات.

ويستعرض "الخليج 365" في التقرير التالي، نتائج المنتخب المصري في الجولة الثانية عندما تقام البطولة بين أرضه وجماهيره:

- 1959

استطاع المنتخب المصري في النسخة الثانية من مسابقة كأس الأمم الأفريقية أن يتوج باللقب بعدما جمع أربع نقاط من مباراتين حيث كانت تقام البطولة وقتها بثلاثة منتخبات من خلال مشاركة (مصر - السودان - أثيوبيا).

وكانت البطولة في نسختها القديمة تشهد تحقيق الفائز نقطتين حيث حقق المنتخب المصري العلامة الكاملة في المباراتين بعد الفوز على أثيوبيا برباعية نظيفة في الجولة الأولى ثم الفوز على السودان في الجولة الثانية بهدفين مقابل هدف.

- 1974

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شهدت هذه النسخة مشاركة 8 منتخبات تم تقسيمهم على مجموعتين وتواجد المنتخب المصري على رأس المجموعة الأولى والتي ضمت منتخبات (زامبيا - أوغندا - كوت ديفوار).

واستطاع المنتخب المصري أن حقق العلامة الكاملة في دور المجموعات من خلال الفوز في الثلاث مباريات.

المنتخب المصري افتتح مشواره في البطولة القارية بالفوز على منتخب أوغندا بهدفين مقابل هدف وحيد، ثم الفوز على زامبيا في الجولة الثانية بثلاثة أهداف لهدف، وأخيرًا الفوز على كوت ديفوار بهدفين دون رد.

- 1986

خلال تنظيم مصر البطولة الأفريقية للمرة الثالثة في تاريخها تواجد الفراعنة في المجموعة الأولى مع منتخبات كوت ديفوار والسنغال وموزمبيق.

المنتخب المصري تلقى ضربة موجعة في مباراته الأولى بعد الخسارة من المنتخب السنغالي بهدف دون رد، لكن الجولة الثانية شهدت الانتفاضة بعد الفوز على كوت ديفوار بهدفين دون رد ثم تحقيق نفس النتيجة أمام منتخب موزمبيق.

- 2006

شهدت هذه النسخة مشاركة 16 منتخبًا حيث تواجد المنتخب المصري على رأس المجموعة الأولى مع منتخبات كوت ديفوار والمغرب وليبيا.

وحقق المنتخب المصري فوزًا في المباراة الأولى على حساب المنتخب الليبي بثلاثة أهداف دون رد.

وشهدت الجولة الثانية تعثر المنتخب المصري بالتعادل أمام منافسه المغربي بدون أهداف، قبل الفوز على منتخب كوت ديفوار في الجولة الثالثة بنتيجة (3-1).