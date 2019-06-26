ثقة كبيرة منحها فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد الحالي في قدرات المدرب الفرنسي زين الدين زيدان في الوقت الذي بدت اختيارات المدرب غريبة للغاية وليست مفهومة في الفترة الماضية.
أكثر اختيارات زيدان اندهاش كانت في الوسط حيث يعد حلم المدرب يتمثل في ضم لاعب الوسط الفرنسي بول بوغبا من صفوف مانشستر يونايتد مهما كلف ذلك النادي من خسائر مالية وفنية.
زيزو خسر ماركوس لورينتي مقابل 40 مليون يورو للغريم أتلتيكو مدريد وفي طريقه لأن يخسر لاعبين بقيمة داني سيبايوس وماتيو كوفاسيتش وآخرين في الوسط في الفترة المقبلة.
مشكلة زيزو أنه قادر على ضم تانغي ندومبيلي من صفوف ليون مقابل 70 مليون يورو فقط او الحفاظ على نجومه الشابة في الوسط بدلا من صرف أكثر من 180 مليون يورو من أجل التعاقد مع لاعب بقيمة بول بوغبا.
خطأ زيزو الاخر يتمثل في قدرات الظهير الأيسر سيرجيو ريجليون والتي تتفوق تماما على الوافد الجدي فيرلاند ميندي وكذلك المخضرم مارسيلو في الوقت الحالي لكن المدرب الفرنسي فضل الاطاحة بالاسباني الشاب من صفوف الفريق.
الأمر نفسه ينطبق على راؤول دي توماس صاحب الجودة الهائلة والمنتظر أن يرحل لصفوف بنفيكا رغم قدراته الهائلة.
كانت هذه تفاصيل خبر ليغا سوا.. كارثة زيدان في الوسط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوا سبورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.