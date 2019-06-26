علق اللواء علي درويش، رئيس هيئة استاد القاهرة الدولي، على الاستعدادات لحضور مباراة مصر ضد الكونغو في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، والمقرر لها لعاشرة مساء اليوم. وقال درويش، في تصريحات صحفية، إنه سيتم فتح أبواب ملعب المباراة من أجل استقبال الجماهير في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرًا، خاصة وأن هناك مباراة تسبق لقاء المنتخب المصري بين أوغندا وزيمبابوي الساعة السابعة مساءً. وأوضح، أن فتح باب الدخول للمباراة سيكون متأخرًا بخلاف مباراة الافتتاح، نظرًا للظروف الخاصة التي كانت تسبق المباراة الأولى، بسبب حضور رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى العديد من الشخصيات الهامة في العديد من البلاد المختلفة.

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كانت هذه تفاصيل خبر رسالة إلى المصريين.. استاد القاهرة يعلن موعد دخول الجماهير لحضور لقاء الفراعنة والكونغو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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