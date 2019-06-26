بدون مفاجآت.. تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة الكونغو الديموقراطية

يلتقي منتخب مصر مع الكونغو الديمقراطية، في العاشرة مساء اليوم، الأربعاء، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن لقاءات الجولة الثانية في المجموعة الأولي ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل.
ومن المتوقع أن يبدأ خافيير أجيري، المدير القني لمنتخب مصر المباراة بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى: محمد الشناوي
الدفاع: أحمد المحمدي – محمود علاء – أحمد حجازي – أيمن أشرف.
الوسط: طارق حامد – محمد النني – عبدالله السعيد.
الوسط الهجوم: محمد صلاح – محمود حسن “تريزيجيه” الهجوم: مروان محسن.
وكان منتخب مصر قد حقق فوزًا صعبًا فى مباراته الافتتاحية، لبطولة أمم إفريقيا 2019، الجمعة الماضية، بهدف دون رد سجله “تريزيجيه” في مرمي منتخب زيمبابوي.
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