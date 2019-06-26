علق مدحت وردة أسطورة السلة ووالد عمرو ورده نجم المنتخب المصري على استبعاد نجله من معسكر المنتخب المصري بسبب الأزمة الأخيرة والتي تم تداولها بقوة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.
وقال ورده في تصريحات صحفية: ماحدث من الشعب المصري والجهاز الفني ضد عمرو ورده ظلم كبير، لم ارى في يوم استبعاد لاعب بسبب تعرضه للظلم من قبل الجماهير، عمرو ابني ملتزم ويعرف ماله وماعليه جيدًا.
وتابع: لا أصدق استبعاده من معسكر المنتخب لا حول ولا قوة الا بالله وقدر الله ماشاء فعل، ولكن استبعاده اتوقع أنه بسبب ارتدائه قميص ٢٢ وجاء بأوامر عليا، ليس لدي أي كلام أقوله غير حسبي الله ونعم الوكيل وعمرو تعرض لظلم كبير جدًا.
كانت هذه تفاصيل خبر والد عمرو وردة يتحدث عن استبعاد نجله من معسكر منتخب مصر بسبب أزمته مع فتاة الأزياء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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