أكد لاعب خط الوسط الألماني، توني كروس، أنه يستبعد إنهاء مسيرته الاحترافية في دول معينة حتى لو كان هذا يعني رفض عروض مربحة بشكل كبير في نهاية مشواره كلاعب.
قال كروس (29 عاماً) في مقابلة نشرتها صحيفة شبورت بيلد، اليوم الأربعاء: “يمكنني الآن بالفعل استبعاد هذا، لن ألعب في الولايات المتحدة أو الصين أو قطر”.
ويرتبط كروس بعقد مع ريال مدريد يستمر حتى 2023، وقال اللاعب إن طول فترة هذا العقد قد اختير بعناية، موضحاً: “عمر الثالثة والثلاثين قد يكون جيداً لنهاية المشوار، وعندها ستكون لدي فرصة للاختيار”.
ووصف كروس انتقاله إلى ريال مدريد قادماً من بايرن ميونخ الألماني في 2014، بأنه كان أفضل قرار بالنسبة له.
كانت هذه تفاصيل خبر كروس يستبعد إنهاء مشواره الاحترافي في الصين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوا سبورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.