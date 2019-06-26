كروس يستبعد إنهاء مشواره الاحترافي في الصين

أكد لاعب خط الوسط الألماني، توني كروس، أنه يستبعد إنهاء مسيرته الاحترافية في دول معينة حتى لو كان هذا يعني رفض عروض مربحة بشكل كبير في نهاية مشواره كلاعب.

قال كروس (29 عاماً) في مقابلة نشرتها صحيفة شبورت بيلد، اليوم الأربعاء: “يمكنني الآن بالفعل استبعاد هذا، لن ألعب في الولايات المتحدة أو الصين أو قطر”.

ويرتبط كروس بعقد مع ريال مدريد يستمر حتى 2023، وقال اللاعب إن طول فترة هذا العقد قد اختير بعناية، موضحاً: “عمر الثالثة والثلاثين قد يكون جيداً لنهاية المشوار، وعندها ستكون لدي فرصة للاختيار”.

ووصف كروس انتقاله إلى ريال مدريد قادماً من بايرن ميونخ الألماني في 2014، بأنه كان أفضل قرار بالنسبة له.