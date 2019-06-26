بايرن مهتم بالحصول على خدمات ديمبلي

كشفت صحيفة بيلد الألمانية الواسعة الانتشار، اليوم الأربعاء، بأن بايرن ميونخ مهتم بالحصول على خدمات الجناح الفرنسي عثمان ديمبلي، لأنه على ما يبدو فقد الأمل بالتعاقد مع الجناح الالماني لمانشستر سيتي الإنجليزي لوروا سانيه.

قالت بيلد: “في حال لم تتم صفقة سانيه، فإن بايرن ميونخ وضع اسم ديمبلي على اللائحة”.

وأضافت: “الرئيس التنفيذي كارل هاينتس رومينغه المحرك الأساسي لعملية الانتقال هذه”.

وذكرت الصحيفة بان الفريق البافاري كان مهتماً بديمبلي عام 2016، عندما قرر الأخير الانتقال الى بروسيا دورتموند الذي اشتراه من رين الفرنسي مقابل 15 مليون يورو، قبل أن يستغني عن خدماته لصالح برشلونة مقابل 125 مليون يورو، بعد موسم واحد فقط في صفوفه.