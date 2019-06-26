ديفيد سيلفا يحدد موعد رحيله عن مانشستر سيتي

أكد اللاعب الإسباني ديفيد سيلفا، أنه سيرحل عن بطل الدوري الإنجليزي الممتاز مانشستر سيتي، بنهاية موسم 2019-2020.

نقلت هيئة الإذاعة البريطانية إجابة سيلفا (33 عاماً)، عند سؤاله هل سيستمر فيما بعد الموسم المقبل، “لا هذا آخر موسم لي، عشرة أعوام كافية لي، إنه الوقت المثالي للرحيل”.

وتابع “السيتي كان يتفاوض من أجل التمديد لموسمين، لكني قررت التوقيع لموسم واحد، لذا سأنتهي عند 10 أعوام”.

وأضاف: “هذا يكمل العقد، لا أتخيل أن ألعب لفريق آخر ضد السيتي، عشر أعوام كافية”.