نجح منتخب مصر للسلاح فى حصد 10 ميداليات متنوعة بواقع ذهبية و 4 فضيات و5 ميداليات برونزية في البطولة الإفريقية المقامة في مالي خلال الفترة من ٢٤ إلى ٢٨ يونيو الجاري. وحصل بطلنا الأوليمبي علاء أبو القاسم على لقب بطل افريقيا والميدالية الذهبية فى سلاح الشيش رجال اثر تغلبه فى المباراة النهائية على زميله بصفوف الفراعنة الصاعد الواعد محمد حمزة الذى حصل على الميدالية الفضية ومركز الوصيف. فى سلاح الشيش رجال اثر تغلبه فى المباراة النهائية على زميله بصفوف الفراعنة الصاعد الواعد محمد حمزة الذى حصل على الميدالية الفضية ومركز الوصيف. ففى منافسات سيف المبارزة رجال حقق أحمد الصغير الميدالية الفضية، بينما حقق البرونزية كل من أحمد السيد ومحمود محسن. وفى منافسات السيدات لسلاح سيف المبارزة حصلت شيرويت جابر ونور منتصر على الفضية بينما حققت سارة نونو ولينا عرابى وندا حافظ الميدالية البرونزية. وهنأ رئيس اتحاد السلاح والبعثة فى مالى عبد المنعم الحسينى اللاعبين واللاعبات على البداية الإيجابية مطالبا ببذل المزيد من الجهد لاجل حصد الميداليات . Advertisements

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كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. لحظة تتويج لاعبو منتخب مصر فى بطولة إفريقيا للسلاح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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