قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبوريدة، بالتشاور مع الجهاز الفني للمنتخب، استبعاد عمرو وردة من الفريق للمنتخب، استبعاد عمرو وردة من الفريقالقومي نهائياً. جاء قرار مسئولي اتحاد الكرة بعد الفيديو الفاضح الذي نشرته إحدى الفتيات للاعب صباح اليوم.

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كانت هذه تفاصيل خبر رسميًا.. استبعاد اللاعب عمرو وردة من معسكر منتخب مصر نهائيًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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