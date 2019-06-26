منتخب الريشة الطائرة يغادر للمشاركة في بطولتي "بنين وكوت ديفوار"

غادرت فجر، اليوم الأربعاء، بعثة المنتخب الوطني الأول للريشة الطائرة، القاهرة متوجهة إلى بنين للمشاركة فى بطولة بنين الدولية، والتي تقام خلال الفترة من 27 حتى 30 يونيوالجاري.
ويعقب المشاركة في بطولة بنين، يطير منتخبنا لخوض منافسات بطولة كوت ديفوار الدولية أيضا، والمقامة في الفترة من 4 حتى
تضم قائمة منتخبنا الوطني 4 لاعبين، وهم "أحمد صلاح - أدهم حاتم - هادية حسني - ضحى هاني"، كان منتخبنا توج مؤخرا بميداليتين "فضية وبرونزية" خلال مشاركته في بطولة موريشيوس الدولية، والتي أقيمت منذ أيام.
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